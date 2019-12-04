Kayıp dağcıların son görüntüsü ortaya çıktı

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dağcıların zirveye doğru yürüyüş yaptıkları görülüyor.

ARAMAYA GİDEN EKİP DE BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibibin, Karadere Bölgesi'nde yoğun sis ve kar fırtınası sebebiyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi.