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Kayıp dağcıların son görüntüsü ortaya çıktı

Bursa Uludağ'da kaybolan ve üç gündür kendilerinden haber alınamayan dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı.

04.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:13

'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra alınamayan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dağcıların zirveye doğru yürüyüş yaptıkları görülüyor.

ARAMAYA GİDEN EKİP DE BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibibin, Karadere Bölgesi'nde yoğun sis ve kar fırtınası sebebiyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Kayıp dağcıların son görüntüsü ortaya çıktı

Uludağ, 3. Sayfa, Güncel


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