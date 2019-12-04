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Kayıp dağcılarla ilgili Vali Canbolat'tan yeni açıklama

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kayıp dağcılarla ilgili şu ana kadar her hangi bir ize rastlanılmadığını belirterek, "260 kişilik resmi ve sivil kurtarma ekibiyle arama çalışmaları sürüyor" dedi.

04.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:19Kayıp dağcılarla ilgili Vali Canbolat'tan yeni açıklama
Valisi Yakup Canbolat, kayıp dağcılarla ilgili şu ana kadar her hangi bir ize rastlanılmadığını belirterek, "260 kişilik resmi ve sivil kurtarma ekibiyle arama çalışmaları sürüyor" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'a gelerek üç gündür kayıp olan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarıyla ilgili AFAD İl Müdür Vekili Yalçın Mumcu, jandarma yetkilileri ile diğer arama kurtarma ekibi temsilcilerinden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Canbolat, "Pazar günü akşam 19.15 itibariyle Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın kaybolduğu ihbarı üzerine hemen oteller bölgesinde bir araştırma yapılmış. Gece 03.00 itibariyle bu bölgede olmadıkları tespit edilince kaybolduklarına dair ivedi masa kurularak, arama, tarama faaliyetlerine başlandı. O günden bu yana ekiplerimizle birlikte 2 arkadaşımızı aramaktayız. Gelinen nokta itibariyle bugün kar yağışı sebebiyle alana inemedik. 260'e yakın resmi ve sivil kurtarma ekiplerinden oluşan personelimizle arama çalışmalarımız sürüyor. AFAD, ANDA, AKUT, İHH, JAK, JÖH, BAKUT, NAK, Yeşil Bursa Dağcılık, Yıldırım Dağcılık, ULUDAK, TODOKS ve gönüllü bir dağcımız var. Ayrıca termal kameraları olan bir uçağımız var. Oda iki ekibiyle birlikte 24 saat çalışmak üzere hazır olarak bekliyor. Bir kurtarma ekibimiz hava şartları müsait olduğu zaman ekiplerimizi alanlara bırakmak üzere hazır bekliyor. İnşallah Allah'tan ümit kesilmez. Bu iki dağı kardeşimize ulaşmak istiyoruz. İl olarak seferberlik içerisindeyiz. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor" dedi.

"Şu an itibariyle bir ize rastlayamadık"

Şu ana kadar her hangi bir ize rastlanılmadığını vurgulayan Canbolat, "Sadece telefon üzerindeki görüşmeleri tespit maksadıyla buraya iki tane GSM operatörünün mobil istasyonlarını ilk günden itibaren getirttik. Bir iki nokta daha önce arandı. Tekrar ikinci bir arama yapacağız. Şu anda bir ize rastlayamadık" diye konuştu.

"260 kişiyle alandayız"

72 saat sonrasındaki çalışmayı değerlendireceklerini dile getiren Canbolat, "Bu zamana kadar olan çalışmaları arkadaşlarımızla değerlendirdik. Biz arama, taramaya devam edeceğiz. Süreci daha sonra yapacağımız toplantılarla karar vereceğiz. Nihayete ne zaman erecek; şu an için söylemek erken. Biz kararlı şekilde 260 kişiyle alandayız. Hava müsaade ettiği takdirde tekrar alana ineceğiz" açıklamasını yaptı.

"Aranan alanları tekrar kontrol edeceğiz"

Farklı bölgelerde aramalar yapıldığını açıklayan Canbolat, "Bunların tamamını tekrar kontrol edeceğiz. Ayrıca dışarıdan gelen epey sivil ekip, jandarma ve AFAD ekiplerimiz var. Onlara teşekkür ediyorum. 24 saat esasına göre can, siperhane büyük fedakarlıkla çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Canbolat, şuana kadar alan taraması yapıldığını, gölde aramak için tespit olmadığını, tespit olursa onun için gerekenin yapılacağını söyledi. - BURSA

Bursa, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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