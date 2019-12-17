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Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım

Uludağ'da kaybolan amatör dağcılarıarama çalışmaları, 16'ncı günde de sürdürüldü. Kayıp dağcılardan birinin eşinin sosyal medyada yaptığı "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" paylaşımı ise yürekleri dağladı.

17.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:43

'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 16'ncı günde de sürdürüldü. 2 dağcıya henüz ulaşılamazken, kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı.

'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

KAYIP DAĞCININ EŞİ: SEVGİNİN OLDUĞU YERDE ÜMİTSİZLİK OLMAZ

Kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan ise sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, eşini sabırla beklediğini yazdı. Burcu Alpaslan, paylaşımda, "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" dedi.

Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım

İstanbul, Uludağ, EFE, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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