Haberler » 3. Sayfa » Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım - Haberler

Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım

Bursa Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan iki amatör dağcıyı arama çalışmaları 16'ncı günde de tüm hızıyla sürüyorBursa Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan iki amatör dağcı Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 16'ncı günde de tüm hızıyla devam ediyor.

17.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:09Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım
'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan iki amatör dağcıyı arama çalışmaları 16'ncı günde de tüm hızıyla sürüyor

Bursa Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan iki amatör dağcı Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 16'ncı günde de tüm hızıyla devam ediyor. 2 dağcıya henüz ulaşılamazken, kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yürekleri dağlamaya devam ediyor.

Daha öncede aramalara devam edilmesi konusunda yetkililere seslenen kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" dedi. - BURSA

Uludağ, Bursa, EFE, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:39 4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı - Haberler
20:36 Yanlış anlaşılma paniğe yol açtı! - Haberler
20:28 İnşaat ofisinden 36 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
20:27 Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları - Haberler
20:27 Cim-Bom, Tuzla karşısında! Canlı anlatım - Haberler
20:24 Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi - Haberler
20:15 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması - Haberler
19:38 'Benjamin Button' hastalığı yüzünden yaşlı görünen 2 yaşındaki çocuğa babası 'babaanne' diyor - Haberler
19:37 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti - Haberler
17.12.2019 20:46:07