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Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım

Bursa Uludağ'da 11 gün önce kaybolan 2 dağcıya henüz ulaşılamazken, kayıp dağcılardan Mert Alpraslan'ın eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.

12.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:10Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım
'da 11 gün önce kaybolan 2 dağcıya henüz ulaşılamazken, kayıp dağcılardan Mert Alpraslan'ın eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Genç kadının "Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin ne olur. Ne olur azaltmayın çalışmaları, yetkilere yalvarıyorum, Yaşıyor o, bırakmayın ne olur" paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından retwetlendi.
1 Aralık'ta Uludağ'da zirveye tırmanmak için yürüyüşe çıkan ve bir daha alınamayan Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ı (31) arama çalışmaları 11'inci gününe girdi. Kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait kırmızı mont, yeşil bere ve 2 adet kayak batonunun bulunmasının ardından çalışmalar son 4 gündür eşyaların bulunduğu bölgede sürdürülüyordu. Ayrıca kayıp iki dağcıyı bulabilmek için 40 kişilik özel bir ekipte Uludağ'daki arama faaliyetlerinde görevlendirildi.
Kayıp dağcılardan Mert Alparslan'ın eşi Burcu Alparslan'ın bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Endişeli bekleyişin 11. gününde sessizliğini bozan Burcu Alparslan, şu tweetleri paylaştı:
"Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin ne olur. Vazgeçmeyin ne olur, azaltmayın çalışmaları yalvarıyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Yaşıyor o, bırakmayın ne olur."
"Benim kocam aşkım yaşıyor biliyorum. Herkese teşekkür etmek için dönecek. Ne olur ümidinizi kesmeyin, ne olur bırakmayın onu orada ne olur."
(Burak Türker/İHA)

Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Kaynak: İHA

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