Kayıp dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:09



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:09

Kayıp dağcıyı arama çalışmaları sürüyorÇığ altında kalan dağcı için Malatya ve Erzurum'dan arama ekipleri gelecek8 metrelik çığ altında kalan dağcı bulunamadıNİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken, üzerlerine çığ düşen 2 dağcıdan Hilal İşcan helikopterle kurtarıldı. İşcan'ın soğuk hava nedeniyle hipotermiye girdiği öğrenildi. Çığ altında kaldığı öğrenilen Kemal Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor. Demirkazık Dağ evinde oluşturulan kriz masası Adana'dan gelen helikopter tarafından AFAD, JAK, UMKE ve AKUT'tan oluşan 20 kişilik arama kurtarma ekipleri dağcının bulunduğu bölgede arama yapıyor. Yaklaşık 8 Metrelik kar kütlesinin bulunduğu bölgede çığ altına kaldığı belirtilen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılmaya çalışılıyor.Yüksek kesimlerde kar yoğunluğu varDemirkazık Dağı Enzevit mevkiinde yaşanan çığ düşmesi sonrası hipotermiye giren Hilal İşcan'ın Niğde'de sağlık görevlisi olduğu Mustafa Kemal Karakoç'un ise Konya'dan bölgeye geldiği öğrenildi.