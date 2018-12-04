04 Aralık 2018 Salı 11:37



04 Aralık 2018 Salı 11:37

Kayıp dağcıyı arama çalışmaları yeniden başladı-20 kişilik arama ekibi çalışmalara katılıyorNİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken çığ altında kalan 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmaları bugün tekrar başladı. Ekipleri korkutan durum ise bu gece başlayacak yoğun kar yağışı. Kar yağışı durumunda aramalar sona erebileceği bildirildi. Gece -17'lere düşen sıcaklık nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmişti. Çığ aramada tecrübeli olan Erzurum AFAD ekipleri ve Samsun AFAD'dan getirilen kadavra arama köpeği bölgede arama çalışmalarına başladı.Öte yandan Jandarma Arama Kurtarma timleri de çığ altında kalan Karakoç'un bacağındaki platine dedektörle arama yapıyor. Bölgede yer yer 3 ile 6 metre arasında yükseklikte kar yığını mevcut olduğu alınan bilgiler arasında.