Kayıp Derya'yı arama çalışmalarına ara verildi

Bursa'da dün ailesiyle birlikte sel sularına kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen, 250 kişiyi aşkın arama kurtarma görevlisi tarafından aranıyor.

Kayıp Derya'yı arama çalışmalarına ara verildi
22.06.2020 23:16 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:02
Bursa'da dün ailesiyle birlikte sel sularına kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen, 250 kişiyi aşkın arama kurtarma görevlisi tarafından aranıyor. Havanın kararmasıyla ekipler arama çalışmalarına ara verdi.

Dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı, Kayacık ve Narlıdere mahallelerini vurdu. Bölgede aynı aileden 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 5 kişilik Bilen ailesinin 4'ünün cansız bedenine ulaşılırken, aileden 16 yaşındaki Derya Bilen'in ise izine rastlanılmadı. Bölgede AFAD, JAK, UMKE, AKUT, NAK, BAKUT, ANDA, İHH ile toplam 250'yi aşkın sivil arama kurtarma ekipleri tarafından Derya Bilen derin vadiler, şelaleler, uçurumlar ve dere yataklarında baton ve sopalarla didik didik arandı. Ekipler havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi.

Olayın yaşandığı andan itibaren sel sularının Dudaklı Mahallesi'ne getirdiği çamur ve molozları kaldırmaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Kamyonların peş peşe gelip gittiği mahalledeki hummalı çalışmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Derya Bilen, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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