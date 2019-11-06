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'Kayıp El' beğeni topladı

Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Kayıp El' oyunu izleyenlerden tam not aldı.

06.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:35 'Kayıp El' beğeni topladı
Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Kayıp El' oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Erzurum Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen 'Kayıp El' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerin beğenisini topladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen oyunu izleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve tiyatro severler, oyun sonunda sanatçıları ayakta alkışladı. Oyunculara performansından dolayı teşekkür eden Başkan Kılınç, hepsini tek tek tebrik ederek çiçek takdim etti.

Oyuna yoğun ilgi gösteren tiyatro severler ise oyun sonunda yaptıkları değerlendirmede, hem Erzurum Devlet Tiyatrosunun tüm oyuncularına, hem de bu oyunun sahnelenmesine katkı sunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Devlet Tiyatroları, Adıyaman, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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