16 Kasım 2018, 16:52
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Kayıp Epilepsi Hastası Aranırken Bulunan Kemikler, Adli Tıp'a Gönderildi

Kayıp Epilepsi Hastası Aranırken Bulunan Kemikler, Adli Tıp

TUNCELİ'de, 2 yıl önce kaybolan epilepsi hastası Hasan Kara'nın (44) bulunması için yakınları, polise başvurdu.

TUNCELİ'de, 2 yıl önce kaybolan epilepsi hastası Hasan Kara'nın (44) bulunması için yakınları, polise başvurdu. Dündültepe bölgesinde yapılan aramada kafatası ve kemikler bulunup, DNA testi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yenimahalle'de oturan Hasan Kara, 2016 yılında ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarıyla harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara'nın sık sık Düldültepe bölgesine gittiğini belirledi. Bunun üzerine polisler, AFAD ekipleriyle birlikte Düldültepe bölgesinde arama yaptı. Arama çalışmasında insana ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu. Kara'nın ailesinden alınan örnekler ile kafatası ve kemikler, DNA testi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kafatası ve kemiklerin, yapılacak test sonrası Hasan Kara'ya ait olup, olmadığı belirlenecek. - Tunceli Malatya Adli Tıp Kurumu,Tunceli,Hasan Kara
16 Kasım 2018 Cuma 16:52