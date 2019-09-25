Haberler » Dünya » Haber

Kayıp eşi Sümeyye Yılmaz gözaltına alınıp serbest bırakıldı; Gergerlioğlu Yılmaz'a destek verdi

Geçtiğimiz şubat ayında kaçırılan ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan fizyoterapist Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz ve annesi Nevin Yılmaz, Ankara Sakarya Caddesi'nde eylem yapamadan polis tarafından gözaltına alındı. Eyleme milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da destek verdi

25.09.2019 01:15Kayıp eşi Sümeyye Yılmaz gözaltına alınıp serbest bırakıldı; Gergerlioğlu Yılmaz'a destek verdi
Geçtiğimiz şubat ayında kaçırılan ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan fizyoterapist Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz ve annesi Nevin Yılmaz, Ankara Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yapmak isterken polis tarafından gözaltına alındı.

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun destek verdiği eylemde bir polis memurunun Mustafa Yılmaz'a hitaben "O hain yurt dışına kaçtı" demesi üzerine, Gergerlioğlu "Nerden biliyorsunuz kaçtığını? Kaçtı dediğiniz adamlar Ankara Emniyeti'nde çıktı!" cevabını verdi.
Euronews.com'da Görüntüle

Yılmaz Ankara, Sakarya, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
02:49 1985'teki TWA uçağının kaçırılması zanlısı isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındı
01:58 Erdoğan, somali cumhurbaşkanı mohamad abdullahi farmajo ile görüştü
01:54 Endonezya: Evlilik dışı cinsel ilişkiyi ve cumhurbaşkanına hakareti yasaklayan tasarıya karşı...
01:15 Demokratlar, Ukrayna lideri Zelenskiy ile 'Biden'ı görüşen' Trump için azledilme süreci başlattı
01:15 Kayıp eşi Sümeyye Yılmaz gözaltına alınıp serbest bırakıldı; Gergerlioğlu Yılmaz'a destek verdi
00:45 Suudi Arabistan'dan İran'a tehdit: Askeri dahil bütün seçenekleri değerlendireceğiz
23:45 Bolsonaro'dan BM'de Amazon tepkisi: Ormanlar dünyanın değil Brezilya'nın