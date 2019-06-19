19.06.2019 14:19
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Kayıp esnaf aranıyor

Kayıp esnaf aranıyor

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 3 gündür haber alınamayan esnaf Özay Öztürk (47) için arama çalışması başlatıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 3 gündür haber alınamayan esnaf Özay Öztürk (47) için arama çalışması başlatıldı.
Üçler Mahallesi'nde damacana su ticareti yapan Özay Öztürk, pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, işe gitmek için evinden ayrıldı. Evli ve 3 çocuk babası Öztürk'ten, bir daha haber alınamadı. Öztürk'e ulaşamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Öztürk'ün son olarak ormanlık araziye giderken görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Üçler ve Karahasanlı mahallelerinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Öztürk'ü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


- Denizli
Kaynak: DHA
Üçler, Merkezefendi, Denizli, Güncel

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