Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor

Elazığ
'da, mesire alanlarında unutulan eşyalar, güvenlik noktalarında sahiplerini bekliyor.
Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan mesire alanlarında unutulan veya kaybedilen para, kredi kartı, cüzdan ve telefon gibi eşyaların ilgili güvenlik noktalarında bulunduğu belirtildi.
Kentte, vatandaşların özellikle ziyaret ettiği Cip Mesire Alanı, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı ve Kültür Park'ta unutulan ya da kaybedilen eşyaların, sahiplerine verilmek üzere muhafaza altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kaybedilen ve unutulan eşyalar arasında nüfus cüzdanı, kredi kartı, ehliyet, çanta, cep telefonu, araç ve ev anahtarı, gözlük, takı gibi eşyalar bulunuyor. Vatandaşların unuttukları ve kaybettikleri eşyaları için yaşam alanlarının güvenlik birimlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Güvenlik birimlerinde koruma altına alınan eşyalar, güvenlik birimlerince başvuruda bulunan sahiplerine tutanak eşliğinde teslim ediliyor."