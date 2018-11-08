Kayıp Evrim'in Annesi İçin Tahliye Kararı

Tokat
'ın Turhal
İlçesinde kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim'in olayla ilgili tutuklu bulunan annesi Dilek Atış için tahliye kararı alındı.
Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu
Yaylası'nda 10 Temmuz günü kaybolan 3.5 yaşında ki Evrim Atış'ın annesi Dilet Atış ve babası Burhan Atış, kızlarının kaybolması ile ilgili verdikleri şüpheli ifadeler üzerine 24 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Anne
Atış için Turhal adli makamlarınca, Atış ailesinin avukatı tarafından tutukluluk haline yapılan itirazlar üzerine tahliye kararı alındı. Zile
Cezaevinde tutuklu bulunan Atış'ın serbest bırakılması bekleniyor. - TOKAT
Yenisu,Turhal,Tokat
08 Kasım 2018 Perşembe 19:17