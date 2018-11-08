Kayıp Evrim'in annesi tahliye edildi
TOKAT - Tokat
'ın Turhal
İlçesinde kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim'in olayla ilgili tutuklu bulunan annesi Dilek Atış Turhal Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı kararla tahliye edildi. Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu
Yaylası'nda 10 Temmuz günü kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi Dilet Atış ve babası Burhan Atış, kızlarının kaybolması ile ilgili verdikleri şüpheli ifadeler üzerine 24 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Anne
Atış için Turhal Sulh Ceza Mahkemesi bugün bu gün akşam saatlerinde adli kontrol şartı ile tahliye kararı aldı. Kararın ardından Atış tutuklu bulunduğu Zile
Cezaevinden serbest bırakıldı. 109 gün cezaevinde kalan anneyi cezaevinin önünde bekleyen yakınları içerisinde bulundukları araçtan inmedi. Serbest kalan anne basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
08 Kasım 2018 Perşembe 21:04