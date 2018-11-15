Kayıp Evrim'in Babası Trabzon'a Nakledildi

15 Kasım 2018 Perşembe 15:22



15 Kasım 2018 Perşembe 15:22

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolun 3.5 yaşındaki Evrim Atı'ın tutuklu babası Trabzon Bahçecik Cezaevine nakledildi.Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz günü kaybolan Evrim Atış'ın annesi Dilek Atış ve babası Burhan Atış verdikleri şüpheli ifadeler nedeniyle tutuklanarak Zile Cezaevine konulmuştu. Anne Dilek atış 9 Kasım günü tahliye edilirken, baba Burhan Atış ise geçtiğimiz gece Trabzon Bahçecik Cezaevine nakledildi. Nakil kararının Adalet Bakanlığı tarafından alındığı belirtildi. - TOKAT