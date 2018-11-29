Kayıp Evrim'in Babasının Tutukluluğuna İtiraza Ret

Tokat
'ın Turhal
ilçesinde 10 Temmuz'da kaybolan Evrim Atış'ın tutuklanan babası Burhan Atış'ın tutukluğuna itiraz reddedildi.
Edinilen bilgiye göre; Turhal ilçesine bağlı Yenisu
köyü yaylasında 143 gün önce kayıplara karışan 3.5 yaşındaki Evrim'in annesi Dilek Atış iki hafta önce tutuklu bulunduğu Zile
Cezaevinden tahliye edilirken, tutukluğu devam eden baba Burhan Atış Trabzon
cezaevine nakledilmişti. Çelişkili ifadeler verdiği gerekçesi ile tutuklanan Burhan Atış'ın tutukluluğuna avukatı itiraz etti. Zile Ağır Ceza Mahkemesi, avukatın itirazı reddederek Atış'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kayıp Evrim'in gözaltına alınan babası Burhan Atış "Evrim traktörden kaza ile düşerek öldü" demişti. Mezar açılarak incelenirken bir bulguya rastlanmaması sonucu Atış, ifadesini değiştirerek kızının nerede olduğunu bilmediğini ileri sürmüştü. Çelişkili ifadeler verdiği gerekçesi ile tutuklanan Burhan Atış, başka bir cezaevine nakledilmişti. - TOKAT
Turhal,Tokat
29 Kasım 2018 Perşembe 15:28