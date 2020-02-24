Haberler » Güncel » Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi - Haber

Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde dün akşam kaybolan alzheimer hastası Faika K. (80), bugün boş arazide otururken bulundu.

24.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:02Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi
ERZİNCAN'ın ilçesinde dün akşam kaybolan alzheimer hastası Faika K. (80), bugün boş arazide otururken bulundu.

Üzümlü ilçesine bağlı köyünde yaşayan Faika K., dün akşam evinden çıkıp, kayboldu. Yakınları tarafından yapılan kayıp ihbarı üzerine, jandarma ve AFAD, arama-kurtarma çalışması başlattı. Komando timlerinin de katıldığı çalışmada drone ile iz takip köpeği de kullanıldı. Arama çalışmaları kapsamında Faika K., bugün öğle saatlerinde, köye 2 kilometre uzaklıktaki boş arazide otururken bulundu. Geceyi geçirdiği arazide düştüğü belirlenen yaşlı kadına, bir asker montunu çıkartıp giydirilirken, bir asker de su içirdi. Yapılan kontroller sonucunda iyi olduğu belirlenen Faika K., yakınlarına teslim edildi.


- Erzincan

Karakaya, Üzümlü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
24.02.2020 17:02:56