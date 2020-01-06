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Kayıp genç, 11 gün sonra dağda bulundu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 11 gündür kayıp olarak aranan Salih Eryiğit (23), Yamanlar Dağı'nda bulundu.

06.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:15 Kayıp genç, 11 gün sonra dağda bulundu

İZMİR'in ilçesinde, 11 gündür kayıp olarak aranan Salih Eryiğit (23), Yamanlar Dağı'nda bulundu.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Salih Eryiğit, 25 'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden alınamadı. Ailesi polise giderek ihbarda bulunurken, Eryiğit'in ablasını telefonla arayan bir kişi, kayıp genci Yamanlar mevkisinde gördüğünü söyledi. Ablasının durumu bildirmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, Karagöl mevkisinde arama çalışmalarına başladı. Bölgede doğa yürüyüşü yapan bir grup, Eryiğit'i bulup jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Eryiğit'i teslim alarak hastaneye sevk etti. Eryiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Karşıyaka, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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