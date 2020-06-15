Kayıp genç dağda yaralı bulundu

Kayıp genç dağda yaralı bulunduHATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 gündür kayıp ihbarıyla aranan Yusuf Yücel, dağlık alanda yaralı olarak bulundu.

15.06.2020 20:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:03
Kayıp genç dağda yaralı bulundu
HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 gündür kayıp ihbarıyla aranan Yusuf Yücel, dağlık alanda yaralı olarak bulundu. Araçla ulaşılamayan noktada bulunan Yücel, AFAD ekiplerinin çalışması ve helikopter yardımıyla kurtarıldı. Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Yücel, önceki gün kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlatıldı. Aynı gün sosyal medyada da paylaşılan Yücel'i ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta kırsalda bulunan Suçıkağı Mahallesi'nde vatandaşlar ile korucular yaralı halde buldu. Olay yerine çağrılan acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, bulunduğu bölgeye çıkma imkanları olmaması üzerine bölgeye helikopter istedi. Helikopterle ulaşılan Yücel, ilk müdahalenin ardından bölgeden çıkarılabildi. Vatandaşlar Yücel'i kırsalda dolaşırken gördüklerini belirterek, "Dün sabah saat 09.00 sıralarında bu genç buradan geçti. Tanıdığımız birine benzemiyordu. Neden geldiğini bilmiyoruz. Biz ve korucularımız düştüğü yere gittik, alamadık. 2 gündür oradaymış, ayakları da kırılmış. Sağ olsun devletimiz helikopter geldi, kurtardılarö ifadelerini kullandı. Kayıp genç dağda yaralı bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Helikopter, İskenderun, Arsuz, AFAD, Güncel, Haber

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