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Kayıp genç kız kiralık evde kalmış

İZMİR'in Bornova ilçesinde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Buse Arslan (17), Karşıyaka ilçesinde bulundu.

08.12.2019 20:49 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:49Kayıp genç kız kiralık evde kalmış

İZMİR'in ilçesinde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden alınamayan Buse Arslan (17), ilçesinde bulundu. Buse Arslan'ın ilk ifadesinde Konak ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde günübirlik ev kiralayarak orda kaldığını söylediği ileri sürüldü.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin kızı Buse Arslan, 27 Kasım tarihinde Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan Arslan çifti polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kentin birçok noktasında aranan Buse Arslan bugün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesinde bulundu. Polis merkezine götürülen Arslan'ın, ilk ifadesinde Konak ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde günübirlik evlerden tuttuğu ve burada kaldığını söylediği ileri sürüldü. Polisin durumu bildirmesi üzerine Arslan çifti, polis merkezine gelerek kızlarını aldı.



Göztepe Mahallesi, Karşıyaka, Bornova, Güncel

Kaynak: DHA

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