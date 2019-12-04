Haberler » 3. Sayfa » Kayıp genç uçurum kenarında ölü bulundu - Haberler

Kayıp genç uçurum kenarında ölü bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç uçurum kenarında ölü bulundu.

04.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:17Kayıp genç uçurum kenarında ölü bulundu
'in ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç uçurum kenarında ölü bulundu.

Hayvan besiciliği yapan Mehmet Eker'den (28) 4 gündür alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi. Polis ekiplerince Eker'i bulmak için çalışma başlatıldı. Çalışmada, Baştepe mevkiinde, Eker'in aracı yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemede Eker'in uçurumdan aşağı düştüğünü belirledi. Yapılan aramada Mehmet Eker'in cesedi de uçurumun dibinde bulundu. Arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin cesedi uçurumdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - MERSİN

Çamlıyayla, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:28 Kuzey Kore lideri Kim beyaz atıyla kutsal dağda 'iz bıraktı' - Haberler
20:28 Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var - Haberler
20:27 Emine Erdoğan, British Museum'u gezdi - Haberler
20:21 Antalya'da pompalı cinayet şüphelisi tutuklandı - Haberler
20:15 ABD Başkanı Trump, görevden alma sürecine yönelik konuştu - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 20:51:10