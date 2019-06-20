Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 6 gün önce Munzur Çayı'na düşerek akıntıya kapılan Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Tunceli Belediyesi itfaiye ekibi, Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri ve gönüllü vatandaşların katılımıyla Munzur Çayı'nda yaklaşık 45 kilometrelik kesimde sürdürülen arama çalışmalarında 27 yaşındaki Eroğlu'na ulaşılamadı.

Ekipler, Munzur Çayı'nda ve kıyılarında rafting botlarıyla ve gönüllerin katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yarın belirlenen bazı noktalarda dalış gerçekleştirileceği öğrenildi.

Olay

Yoncalı köyünde yaşayan Engin Eroğlu (27), 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, Eroğlu'nun cep telefonu ve şapkası Munzur Çayı yakınında bulunmuştu. Ekipler, taşlarda kan izlerine rastlayınca çalışmalarını çayın bu kesiminde yoğunlaştırmıştı.

İlçeden İstanbul'a giden otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile yaptığı çekimde, Eroğlu'nun son anlarının görüntüye yansıması üzerine soruşturmayı yürüten savcılık, gencin yoldan geçen otobüsün arızalanıp açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğünü belirlemişti.

Savcılık talimatıyla söz konusu otobüsün iki şoförü ve muavini gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA