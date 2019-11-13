Haberler » 3. Sayfa » Kayıp gencin cesedi 4 gün sonra bulundu - Haber

Kayıp gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde 4 gündür kayıp olan gencin cesedi dere kenarında bulundu.

13.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:04Kayıp gencin cesedi 4 gün sonra bulundu
'in ilçesine bağlı Mahallesi'nde 4 gündür kayıp olan gencin cesedi dere kenarında bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde 4 gündür kayıp olan ve alınamayan Şenol Uğur'un (27) cansız bedeni İzmir-Ankara karayolunun kenarından geçen derede bulundu. En son motosikletiyle görülen şahıstan 4 gündür haber alınamıyordu. Şenol Uğur'un motosikletiyle dereye uçtuğu tahmin edilirken talihsiz gencin cansız bedenini vatandaşlar buldu. Vatandaşların kolluk kuvvetlerine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri intikal ederken jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kemalpaşa, Jandarma, Armutlu, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:25 19 yıl önceki cinayet davasında Sedat Şahin hakim karşısına çıkartıldı
18:24 Kumluca'da orman yangını
18:21 Bankayı soydu, vatandaşın çelmesiyle yakalandı
18:20 Irak'ta protesto gösterilerinde ölenlerin aileleri şikayetçi oldu
18:17 2 ay önce kaybolan kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı
14:28 Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
09:00 Sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:30:32