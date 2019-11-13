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Kayıp gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

Kayıp gencin cesedi 4 gün sonra bulunduİZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesinde 4 gündür kayıp olan gencin cesedi dere kenarında bulundu.

13.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:22
Kayıp gencin cesedi 4 gün sonra bulundu
İZMİR - 'in ilçesine bağlı Mahallesinde 4 gündür kayıp olan gencin cesedi dere kenarında bulundu.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesinde 4 gündür kayıp olan ve alınamayan Şenol Uğur'un cansız bedeni İzmir-Ankara Karayolunun kenarından geçen derede bulundu. En son motosikletiyle görülen şahıstan 4 gündür haber alınamıyordu. Şenol Uğur'un motosikletiyle dereye uçtuğu tahmin edilirken, talihsiz gencin cansız bedenini vatandaşlar buldu. Vatandaşların kolluk kuvvetlerine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri intikal ederken jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.
ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Kayıp gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

Kemalpaşa, Jandarma, Armutlu, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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