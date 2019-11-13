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Kayıp gencin cesedi bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

13.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:17
'in ilçesinde 4 gündür alınamayan 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ankara-İzmir kara yolunun Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki Armutlu Köprüsü altında, devrilen motosikletin yanında bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin son olarak 9 Kasım'da motosikletiyle İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ne giderken görülen ve bir daha haber alınamayan torna işçisi Uğur Şenol'a ait olduğunu belirledi.
Gencin trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürülürken, Uğur Şenol'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kayıp gencin cesedi bulundu

Kemalpaşa, Jandarma, Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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