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Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu

ADANA'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan İbrahim Çelik'in (21), Seyhan Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.

18.09.2019 12:33Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu
ADANA'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan İbrahim Çelik'in (21), Seyhan Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin Çelik'e ait olduğunu teşhis eden kardeşi büyük üzüntü yaşadı.
Yüreğir ilçesi Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda yürüyüşe çıkanlar, nehirde ceset görüp, polise haber verdi. Gelen Sualtı Grup Amirliği ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan araştırmada, cesedin dün kaybolduktan sonra ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İbrahim Çelik'e ait olduğu saptandı. Çelik'in cesedini teşhis eden ismi öğrenilemeyen kardeşinin, büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.
İbrahim Çelik'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



İbrahim Çelik, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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