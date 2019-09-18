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Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)

CENAZESİ ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİAdana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine verilen İbrahim Çelik'in cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi.

18.09.2019 18:42Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)

CENAZESİ ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine verilen İbrahim Çelik'in cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Yeni Mezarlık Camii'nde ikindide düzenlenen cenaze töreninde Çelik'in tabutuna kapanan anne Sabiha ve baba Sadık Çelik, uzun süre gözyaşı döktü. Çelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
KARDEŞİ 47 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan İbrahim Çelik'in küçük kardeşi Hüseyin Nasrullah Çelik de 2 Ağustos günü, market işleten Murat Çekiç tarafından öldürülmüştü. 47 gün arayla 2 çocuğunu kaybeden aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı.
Mahir ALAN/ADIYAMAN,



Adli Tıp Kurumu, İbrahim Çelik, Adıyaman, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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