Kayıp Gençten 18 Gündür Haber Alınamıyor

Kaynak: DHA

LİSE son sınıf öğrencisi Murat Sinan Kaçar'dan 13 Şubat'tan bu yana haber alınamıyor. Küçükçekmece İkitelli'deki evlerinde bulunan "Ölümü çok merak ediyorum" yazılı bir not ve çantasının ertesi gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bulunması polisi, intihar ihtimali üzerine yoğunlaştırıyor. Ancak ile, kesinlikle intihar olmadığına inanıyor. Aileye göre Murat'ın intihar etmesi için herhangi bir sebep yok.Ailesi Tokat 'ta yaşayan Murat Sinan Kaçar, 8 yıldır İstanbul 'da ablası Beyhan Şahin'in evinde kalıyordu. Derslerinde çok başarılı olan ve sürekli takdirname ile sınıfını geçen Murat, üniversiteye hazırlanıyordu. 13 Şubat günü arkasında bir not bırakarak kayıplara karıştı. Bıraktığı notta; " Bunu yapmamın bir çok sebebi var. Mutlu olmayı sevmiyorum, mutlu olamıyorum. Ölümü çok merak ediyorum. Ben iyi bir üniversite kazanamayacağım. Bir çok insan benden bunu bekliyor, çalışmadım, film izledim, oyun oynadım, çalışmadım kazanamam yani. Neyse benim için doğru olan bu. Birçoklarınız arkamdan kötü konuşacak ama elimde olan bir şey değil bu. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle ablamı ve annemi. Benim yüzümden bazı şeylere katlanma abla. Mutlu olun, kendinize iyi bakın. Her şey için herkesten özür dilerim" yazıyordu.Notu alan aile derhal polise haber verdi. Polis yaptığı araştırmalarda Murat'a ait olabileceği görüntülere ulaştı. Bu görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ortaköy ayağında yaya kullanımına kapalı asansörün önünde olan bir kişi görülüyor ve bir dakika sonra da köprü üzerinde Murat'a ait olup olmadığı anlaşılamayan bir karartı görülüyor. Bir gün sonra da köprü üzerinde Murat'a ait olduğu anlaşılan bir çanta bulunuyor. Polis bu görüntülere ve bırakılan nota dayanarak,intihar ihtimali üzerinde duruyor.BENİM KARDEŞİM YAŞIYOR BUNDAN ÇOK EMİNİMAncak Ablası Beyhan Şahin, kardeşinin intihar etmesinin söz konusu olmadığını söylüyor. Beyhan Şahin, "Sekiz senedir kardeşim benim yanımdaydı. 13 Şubat Çarşamba günü kayboldu. Karakola gittik bildirim yaptık. Çantası bulundu köprüde. İntihar vakası, diyorlar ama intihar değil kardeşim yaşıyor. Sadece bir görüntü o. Benim kardeşim yaşıyor. Bundan eminim" dedi. Gözü yaşlı abla kardeşine 'Sen benim yaşama sebebimsin, sen olmadan ben yokum, ne olur gel. Canımın içi nerdesin bilmiyorum ama çık gel ne olursun. Bak kıyafetlerini yıkamadım kokun gitmesin diye. Çık gel ne olur, sen benim her şeyimsin'"şeklinde seslendi.Yetkililerden kardeşini bulmalarını isteyen Beyhan Şahin, "Benim kardeşimi bulun, benim kardeşim yaşıyor. Ben eminim yaşıyor. Yaşamıyor olsa ben hissederdim yaşıyor benim kardeşim" şeklinde konuştu.Kardeşini çok iyi tanıdığını ve onun intihar etmesinin mümkün olmadığını söyleyen acılı abla "Benim kardeşim intihar etti, diyorlar. Ben kardeşimi tanıdığım için sekiz gün değil sekiz yıldır hatta doğduğundan beri benim elimde. Benim elimde büyüdü bu çocuk. Yarım saat bile geç kaldığı zaman bana haber eden çocuk 'Abla ben kütüphaneye kalıyorum haberin olsun' diyordu. Bu çocuk bunu yapmaz çok eminim. Benim kardeşim intihar etmedi" diye konuştu.KİMSE GELİP DELİLLERİ ALMADI18 gündür kendisinden haber alınamayan Murat'ın eniştesi Selahattin Şahin ise "Bizim üzüldüğümüz konu şu; Bu çocuk intihar etse de kaybolsa da illa ki bir polis gelip evdeki delillerin alınması, bilgisayarının incelenmesi, telefonunun incelenmesi gerekir. Bunları biz defalarca söylememize rağmen kimse gelip bunları almadı. Ben şimdi buradan soruyorum; bunun nedeni nedir, niçin alınmamış? Bizim çocuğumuz yaşıyor. Biz bundan yüzde yüz eminiz ama birileri bunu aldı götürdüler. Bu oyunu neden oynadılar, kimler yaptı? Bunun bu şekilde aydınlatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.ALLAH BU ACIYI KİMSEYE GÖSTEMESİNBaba Dursun Kaçar ise oğluyla kaybolmadan bir gün önce konuştuğunu çocuğun herhangi bir sorununun olmadığını dile getirerek, "Salı günü (12 Şubat) akşam saat 11 ile 12 arasında biz bir saat konuştuk. Bana oruç tuttuğunu söyledi. Derslerine engel olmasın, sen derslerini çalış dedim. 'Baba sen rahat ol benim derslerim çok süper, hep 98, 100 alıyorum' dedi. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu" şeklinde konuştu.BENİM ÇOCUĞUM OKUL BİRİNCİSİYDİÇevresindekilerce ' Mavi Balina ' oyunundan dolayı kaybolmuş olabileceğinin söylendiğini ve bunu kabul etmediğini belirten baba Kaçar, "Ben okuluna gittim, okulda herhangi bir arkadaşının en ufak bir şikayeti yok. Öğretmenleri de okul birincisi olduğunu söyledi. Okullar arası yarışma olmuş. Birinci olmuş okula ödül kazandırmış. Bu çocuğu lekeleyip de kitap okumuş yok balina oynamış bunlar hep şer. Benim çocuğum bu puanları almışken tehdit ile bu konuya girdi. Kaçması yani. Çocuk parola veriyor, benden bir şey olmaz, üniversiteyi kazanamam diyor. Okul birincisi bir çocuk bunu yazar mı? Bu çocuk birileri tarafından tehdit altına alındı, bu şekilde gitti. Herkes bize yardımcı olsun, benim başıma geldi başka kimsenin başına gelmesin" diye konuştu.HER NE OLDUYSA BİZ SENİ AFFEDİYORUZ DÖN GELOğluna seslenen acılı baba; "Dön gel oğlum dön gel, her ne olduysa biz seni affediyoruz. Sen bizim başımızın tacısın, sen bizim umudumuzsun, evimizin direğisin. Dön gel, ne ablanı ne de beni üz. Biz senin arkandayız dön gel" dedi. Anne Gülbahar Kaçar ise sosyal medyada paylaştığı videoda "Ne olursunuz Allah rızası için yavrumu bulun getirin, ne olursunuz yalvarıyorum Allah aşkına yavrumu bulun bana bir an önce kavuşturun. Artık dayanamıyorum" şeklinde seslendi.- Bezgin