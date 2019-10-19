Haberler » Güncel » Kayıp görme engelli, ormanda baygın bulundu

Kayıp görme engelli, ormanda baygın bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız başına evden çıkıp geri dönmeyen görme engelli Hüseyin Karaman (81), 15 saat sonra ormanlık alanda baygın bulundu.

19.10.2019 14:39Kayıp görme engelli, ormanda baygın bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız başına evden çıkıp geri dönmeyen görme engelli Hüseyin Karaman (81), 15 saat sonra ormanlık alanda baygın bulundu.

Nazilli'nin kırsal Uzunçam Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Hüseyin Karaman, dün öğle saatlerinde, yakınlarından habersiz sokağa çıktı. Durumu fark eden yakınları, Karaman'ı aramaya çıktı, sonuç alamayınca da güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine Karaman'ı arama çalışması başlatıldı. Karaman, yaklaşık 15 saat sonra, ekipler tarafından ormanlık alanda yarı baygın bulundu.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Hüseyin Karaman, Nazilli, Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 Cumhurbaşkanı erdoğan'ı şaşırtan sevgi
15:22 Ünlü Psikolog Baştaş'tan çocuk yetiştirme önerileri Açıklaması
15:22 Hitit Üniversitesi'nden "Bütün Yönleriyle Hz. Muhammed" konulu konferans
15:27 Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi
15:26 Brezilya'da çöken 7 katlı bina
15:21 Bolu'da, yağlık ayçiçeği hasadı devam ediyor
15:25 Aliya İzetbegoviç vefatının 16. yılında anılıyor
19.10.2019 15:29:16