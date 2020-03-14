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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 69. gününde devam ediyor

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 69. gününde devam ediyor Tunceli'de 69 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

14.03.2020 01:57 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:59
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 69. gününde devam ediyor
TUNCELİ - Tunceli 'de 69 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları, kayıp Gülistan Doku'nun ailesi de sürekli takip ediyor.
5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısında devam ediyor. Aramalar AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor. Ailede, arama çalışmalarını bölgede yakından takip ediyor.
69 günden bu yana kentte bulunduklarını belirten Abla Aygül Doku, "Ankara'dan gelen özel ekiple görüşmemizde her ihtimali değerlendirdiklerini söylediler. Su da şu anda çok düştü. Köprüler ortaya çıkmaya başladı. Bize söylenen eğer buradan düşseydi vaka yerinde ya da biraz uzağında olurdu. Sudan çıkmadığı her gün umudumuz daha da artıyor"dedi. Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 69. gününde devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Tunceli, 3. Sayfa

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