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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

25.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:08Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor
'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

5 Ocak tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 52. günde de devam etti. En son Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkan Gülistan Doku'nun bulunması için iki hafta önce önce Uzunçayar Baraj Gölü'nde su seviyesi düşürülmeye başlanmıştı. Kodu son seviyeye kadar indirilen baraj gölünde, bugünde Jandarma Arama Kurtarma Timi, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri botlarla su üstü ve kıyı taramaları gerçekleştirdi.

Çalışmaların devam ettiği bölgede şu ana kadar her hangi bir sonuç alınamadığı öğrenildi. - TUNCELİ

Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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