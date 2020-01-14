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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 10 gündür haber alınamayan ve yurtta intihar mektubu çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ismi yazılı reçete ve arkadaşından aldığı makasın bulunduğu baraj gölünde arama çalışmaları devam ediyor.

14.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:51Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
'de 10 gündür alınamayan ve yurtta intihar mektubu çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ismi yazılı reçete ve arkadaşından aldığı makasın bulunduğu baraj gölünde arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları valilik koordinesinde 150 kişilik ekiple devam ediyor. Atatürk Mahallesi'nde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulunan Gülistan'ın bulunması için başlatılan Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevkiinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve 4 Özel Harekat Timi'nin katılımıyla sürüyor.

Bölgede dalgıçlar ve su altı görüntüleme cihazı ile özellikle daha önce Gülistan'a ait el yazısının olduğu değerlendirilen notlar, ismi yazılı reçete ile olaydan bir kaç gün önce arkadaşından aldığı belirlenen makasın bulunduğu bölgede yoğunlaşıldığı öğrenildi.

Öte yandan kayıp kızın yakınları da devam eden çalışmaları yerinde izliyor. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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