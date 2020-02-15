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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 5 Ocak tarihinde ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.

15.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:23Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
'de 5 Ocak tarihinde ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Baraj Gölü'nde devam ediliyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. Diyarbakır'dan gelen 7 kişilik JAK, Adıyaman'dan gelen dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından su seviyesi düşürülen baraj gölünde botlarla arama yapıldı. Gün boyu süren çalışmada henüz bir sonuç alınamadı. Çalışmaların bölge genelinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - TUNCELİ

Uzunçayır, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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