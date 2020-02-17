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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediliyor.

17.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:51Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediliyor.

5 Ocak tarihinden itibaren alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına botlarla devam ediliyor.Bu kapsamda arama çalışmaları su tahliyesi yapılan Uzunçayır Baraj Gölü'nde Diyarbakır'dan gelen 7 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

Botlarla kıyı taramalarının yapıldığı çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. - TUNCELİ

Munzur Üniversitesi, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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