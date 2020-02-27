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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

27.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:53Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

5 Ocak tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 54. günde de devam etti. En son Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkan Gülistan Doku'nun bulunması için daha önce Uzunçayar Baraj Gölü'nde su seviyesi düşürülmüştü. Baraj gölünde, bugünde Jandarma Arama Kurtarma Timi, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri botlarla su üstü ve kıyı taramalarını bugün de gerçekleştirdi. - TUNCELİ

Munzur Üniversitesi, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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