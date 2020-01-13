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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına 4 tim özel harekat da katıldı

Tunceli'de 8 gün önce kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları Dinar köprüsünde devam ederken, bugün iz bulma köpekleri ile birlikte 4 Özel Harekat Timi de katıldı.

13.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:42Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına 4 tim özel harekat da katıldı
'de 8 gün önce kendisinden alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları köprüsünde devam ederken, bugün iz bulma köpekleri ile birlikte 4 Özel Harekat Timi de katıldı.

Tunceli'de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları valilik koordinesinde 150 kişilik ekiple devam ediyor. Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevkiinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve gönüllülerin katılımıyla devam eden çalışmanın kapsamı bugün biraz daha genişletildi.Baraj sahasında bot, tekne ve su altı görüntüleme cihazlarıyla çalışmalarına 4 timden oluşan polis özel harekat iz bulma ve takip köpekleriyle katıldı.

Polis ve jandarmaya ait iz bulma köpeklerine kayıp Gülistan Doku'nun kıyafetleri koklatıldıktan sonra PÖH'ler kırsal alanda arama çalışmaları yapmaya başladı.

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye her gün giden Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, bugün de gelerek bilgi aldı. Vali Sonel, bilgi aldıktan sonra çalışmaları koordine etti. - TUNCELİ

Tunceli, Dinar, Güncel

Kaynak: İHA

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