Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına devam ediliyor
Tunceli'den 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediliyor.
09.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:11
Tunceli 'den 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediliyor.
5 Ocak'ta kaybolan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Baraj Gölü'nde AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri botlarla tarama yaptı. Emniyet ve jandarma ekipleri de eğitimli köpekler eşliğinde baraj gölü kıyısında başladığı araştırmalarını sürdürdü.
Çalışmalarda henüz Doku'ya ait bir ize rastlanmadı. - TUNCELİ
5 Ocak'ta kaybolan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Baraj Gölü'nde AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri botlarla tarama yaptı. Emniyet ve jandarma ekipleri de eğitimli köpekler eşliğinde baraj gölü kıyısında başladığı araştırmalarını sürdürdü.
Çalışmalarda henüz Doku'ya ait bir ize rastlanmadı. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına devam ediliyor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Haberler
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Haberler
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı