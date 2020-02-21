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Kayıp Gülistan'ı arama çalışması

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.

21.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:26Kayıp Gülistan'ı arama çalışması
'de 5 Ocak tarihinden bu yana alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Baraj Gölü'nde devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Van'dan gelen polis dalgıç ekipleri ile AFAD'ın devam ettiği çalışmalar kapsamında su seviyesi düşürülen Baraj Gölü üzerinde botlarla tarama gerçekleştiriliyor.Su seviyesi düştüğü için görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle dalış yapılamazken ekipler, botlarla kıyı taraması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı. - TUNCELİ

Uzunçayır, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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