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Kayıp Gülistan'ın odasında intihar mektubu, sualtında makas ve reçetesi bulundu

Tunceli'de 10 gün önce kendisinden haber alınamayan ve baraj gölünde arama çalışması yapılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun odasında intihar mektubu bulunduğu öğrenildi.

14.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:00Kayıp Gülistan'ın odasında intihar mektubu, sualtında makas ve reçetesi bulundu
'de 10 gün önce kendisinden alınamayan ve baraj gölünde arama çalışması yapılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun odasında intihar mektubu bulunduğu öğrenildi. Öte yandan köprüsü çevresinde arama yapan dalgıçların şuana kadar Gülistan'ın kayıp olmadan bir kaç gün önce arkadaşından aldığı makas, ismi yazılı olan bir reçete ve kendi el yazısı olduğu değerlendirilen bazı notlar bulundu.

Tunceli'de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları valilik koordinesinde 150 kişilik ekiple devam ediyor. Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevki'inde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve 4 Özel Harekat Timi'nin katılımıyla devam eden çalışmalar bugünde sürüyor.

Odasında intihar mektubu, suda makas ve ismi yazılı reçete bulundu

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan elde edilen bilgilere göre, Gülistan Doku'ya ait intihar mektubunun bugün odasında bulunduğu öğrenildi. Öte yandan intihar ettiği değerlendirilen Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde ise dalgıçlar tarafından Gülistan'a ait el yazısının olduğu değerlendirilen notlar, ismi yazılı reçete ile olaydan bir kaç gün önce arkadaşından aldığı belirlenen bir makas bulundu. Bulunan materyallerin kriminale gönderildiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerle tüm devlet kurumlarının katılımıyla her türlü bilgi ve bulguların titizlikle incelenip çalışmanın sürdürüldüğü aktarıldı. - TUNCELİ

Tunceli, Dinar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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