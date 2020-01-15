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Kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de 11 gündür haber alınamayan ve yurtta intihar mektubu, su altında ismi yazılı reçete ve arkadaşından aldığı makas çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun, kayıp olduğu gün ayrıldığı erkek arkadaşıyla sohbet edip, tek başına minibüse bindiği görüntüleri ortaya çıktı.

15.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:32Kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
'de 11 gündür alınamayan ve yurtta intihar mektubu, su altında ismi yazılı reçete ve arkadaşından aldığı makas çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun, kayıp olduğu gün ayrıldığı erkek arkadaşıyla sohbet edip, tek başına minibüse bindiği görüntüleri ortaya çıktı.

5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları valilik koordinesinde 150 kişilik ekiple devam ediyor. Kaldığı yurtta intihar mektubu, arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkisinde su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas bulunan Gülistan'ın son görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde Gülistan'ın, merkeze bağlı Atatürk Mahallesinde bulunan bir kafenin önünde ayrıldığı Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok ile bir süre görüştükten sonra tek başına yürüyerek karşı şeride geçip minibüse bindiği yer aldı.

En son köprü üzerinde görülmüştü

Öte yandan, Gülistan'ı 11 gündür arama çalışmalarının sürdüğü Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevkiinde kayıp olduğu gün 2 farklı minibüs şoförünün görmesi üzerine bölgede yoğunlaşıldığı öğrenildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve 4 Özel Harekat Timi'nin katılımıyla devam eden arama çalışmalarının son görüldüğü bölgede sürdüğü bildirildi. - TUNCELİ

Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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