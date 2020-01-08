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Kayıp hayvanları bulununca jandarmaya sarıldı

ELAZIĞ'da, Kemal Aydın'ın kaybolan 11 büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri buldu.

08.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:46Kayıp hayvanları bulununca jandarmaya sarıldı

ELAZIĞ'da, Kemal Aydın'ın kaybolan 11 büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri buldu. Sevinen Aydın, hayvanlarını bulan jandarmaya sarıldı.

'ın Keban ilçesi Büklümlü mevkiinde Kemal Aydın'a ait 11 büyükbaş hayvan arazide gezerken kayboldu. Aydın'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 6  saatlik arama çalışmasının ardından 11 büyükbaş hayvanı arazinin 7 kilometre ilerisinde Keban Barajı kenarında buldu. Hayvanlarının bulunmasıyla sevinen Aydın, jandarmaya sarıldı.



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Kaynak: DHA

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