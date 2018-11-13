Kayıp Hayvanları Jandarma Buldu

Malatya
'da kaybolan 14 büyükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Yeşilyurt
ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Durdu, mezradaki merada otlattığı hayvanları yerinde bulamayınca durumu İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
İhbarın ardından mahalle ve ilçe genelinde arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, 14 büyükbaş hayvanı, otladıkları yerin 10 kilometre uzağında dere yatağında buldu.
Ekipler, yaklaşık 110 bin lira değerindeki hayvanları sahibine teslim etti.