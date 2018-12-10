Kayıp Hindileri İçin Jandarma'dan Yardım İstedi

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:40



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:40

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi kayıp hindileri için jandarmadan yardım istedi.Olay, ilçeye bağlı Kalınpelit köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. isimli şahıs jandarmaya giderek 12 adet hindisinin evinin yakınında bulunan ormanlık alanda kaybolduğunu belirterek, hindilerden 3'nün parçalanmış halde bulduğunu söyledi. 9 adet hindisini bulamadığını dile getiren O.D., kayıp hindilerinin bulunması için istedi.Cumhuriyet savcılığının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM