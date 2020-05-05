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Kayıp İbrahim'i arama çalışmalarında 16'ncı gün

Kayıp İbrahim'i arama çalışmalarında 16'ncı günSİNOP'ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay'ı (5) arama çalışmaları, 16'ncı günde de devam ediyor.

05.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:37
Kayıp İbrahim'i arama çalışmalarında 16'ncı gün
SİNOP'ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay'ı (5) arama çalışmaları, 16'ncı günde de devam ediyor.
Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay'ın bulunması için çalışma başlatıldı. İbrahim Ay; jandarma, polis, asker, AFAD ve avcılar ile off road ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişi ile köyün çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.
KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Ormanlık alandaki aramalar sırasında yaban hayvanlarının izlerine rastlandı, kemik parçaları bulundu. Jandarma ekiplerince alınan parçalar, incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler, ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.
'GÜNLERİM ACI İLE GEÇİYOR'
İbrahim Ay'ın annesi Şükran Ay, çocuğunun bulunmasını beklediğini belirterek, İkiziyle birlikte dışarı çıktığı zaman kaçtığı yer oluyordu. Kaçtığı zaman ise fazla uzağa gitmiyordu. En fazla 100 metre gidiyordu. Günlerim acı ile geçiyor. Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum dedi.
İbrahim Ay'ın babaannesi Zelike Ay da (65), Ben torunumun durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir an önce sağ salim evde olmasını istiyorum. Çok acı çekiyoruz diye konuştu. Kayıp İbrahim’i arama çalışmalarında 16’ncı gün

Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Ay, Eymir, Güncel, Haber

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