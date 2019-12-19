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Kayıp iki dağcının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Uludağ'da 17 gündür devam eden arama çalışmalarının ardından cenazeleri bulunan Efe Sarp (37) ve Mert Alparslan'ın (31) Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

19.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:45Kayıp iki dağcının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
'da 17 gündür devam eden arama çalışmalarının ardından cenazeleri bulunan Efe Sarp (37) ve Mert Alparslan'ın (31) Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. İki amatör dağcının cenazesi aileleri tarafından alınarak defin edilmek üzere memleketleri Aydın ve İstanbul'a götürüldü. Adli Tıp önünde bekleyen acılı aileler gözyaşlarına boğuldular.

Uludağ'da kaybolan dağcıların cansız bedenleri dün yapılan çalışmalar sonucu bulundukları Kürekli Kanyon'undan çıkarılarak Bursa'ya getirildi. Sonrasında iki kayıp dağcıya ait cansız bedenler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hipotermi sonucu öldüğü açıklanan iki dağcının cenazeleri otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın cenazesi, Aydın Karacasu İlçesi Cumaönü Camisinde yarın öğle namazına müteakip, Mert Alparslan'ın ise İstanbul Büyükçekmece İlçesi Kuba Camisinde bugün ikindi namazına müteakip kılınacağı öğrenildi. - BURSA

Bursa Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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