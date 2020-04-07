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Kayıp iki kız kardeş Esra Erol'da bulundu

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün 2 kayıp kız kardeşin hikayesi damgasını vurdu.

07.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:15
Kayıp iki kız kardeş Esra Erol'da bulundu
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün 2 kayıp kız kardeşin hikayesi damgasını vurdu. Kızlarının kaybolduğunu anlatırken gözyaşlarına boğulan acılı babaya güzel haber Esra Erol'dan geldi.
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında katılan baba İsmail Güneş 17 yaşındaki kızı Esengül 'ün ve 15 yaşındaki kızı İrem'in kayıp olduğunu ifade ederek yardım istedi. Eşiyle yıllar önce ayrılan ve kızlarının velayetini alan baba İsmail Güneş, hurdacılık yaparak geçimini sağladığını ve iki kızına da hem anne hem baba olduğunu söyledi. 17 Mart 2020 tarihinde önce büyük kızı Esengül'ün birkaç ay sonra da küçük kızı İrem'in kaybolduğunu anlatırken gözyaşlarına boğulan acılı baba Esra Erol'da kızlarının bir an evvel bulunması için yardım istedi.
Korona salgını nedeniyle kızlarının sağlığından da endişe duyan baba Güneş'e kısa sürede içerisinde güzel haber yayın sırasında geldi. 15 yaşındaki İrem, Esra Erol'da programını arayarak babasını ekranda görünce üzüldüğünü ve eve döneceğini belirtti. Kısa süre sonra ikinci güzel haber de ablası Esengül'den geldi. 17 yaşındaki Esengül'de birkaç saat sonra ortaya çıktı. Emniyet güçlerine verdikleri ifadenin ardından babaya teslim edilen iki kız kardeş gittikleri için pişman olduklarını ve bir daha babalarını bırakmayacaklarına Esra Erol'da söz verdi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmail Güneş, Esra Erol, Esengül, Güncel
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