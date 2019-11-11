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Kayıp ilanı verilen kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu

İstanbul Esenyurt'ta önceki gün kayıp ilanı verilen bir kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu. Kayıp adamın yakınları ise ölen şahsın yakınları olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

11.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:04

'ta boş arazide 38 yaşında bir kişiye ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesette birden fazla bıçak darbesine rastlandı. Haramidere Bağlantı yolunun yanındaki boş arazide hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

VÜCUDUNDA BİRDEN FAZLA BIÇAK YARASINA RASTLANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkan kişinin 38 yaşındaki İsmail Kurunç'a ait olduğu tespit edildi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULMUŞTU

ekiplerinin olay yerinde ceset üzerinde yaptığı ilk incelemede birden fazla bıçak yarasına rastlandı. Öte yandan İsmail Kurunç'un yakınlarının önceki gün polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

EN ACI TESADÜF

Yunus Emre Yılmaz, "Durağa doğru çıkarken polis ekiplerini gördüm. Olayı anlamaya çalıştım. 38 yaşında bir kişinin cesedi olduğunu söylediler. Tanıdık mı diye bakmak istedim. Ailesi tarafından aranan bir kişiymiş. Tesadüfen yoldan geçen bir yakını gördü, herhalde kıyafetlerinden tanıdı, 'İsmail' diye haykırmaya başladı. Kayıp başvurusu yapılmış bir kaç gündür evine gitmemiş. Yakınları söyledi" diye konuştu.

Kayıp ilanı verilen kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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