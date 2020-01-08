Haberler » 3. Sayfa » Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu - Haberler

Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu

Elazığ'ın Keban ilçesinde kayıp olan 11 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 7 kilometre uzakta bulunarak sahibine teslim edildi.

08.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:09Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu
'ın ilçesinde kayıp olan 11 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 7 kilometre uzakta bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Büklümlü mevkiinde Kemal 'a ati 11 büyükbaş hayvan arazide kayıp oldu. Hayvanlarını bulamayan mal sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Her ihtimale karşı bölgeye Suç Araştırma Timi ve diğer ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaya ve araçlarla yaptığı 6 saatlik çalışmada hayvanlar 7 kilometre uzaklıkta Keban Baraj Gölü kenarında bulundu.

Ekipler hayvanları sahibi Aydın'a teslim etti. Hayvanların sahibi ise jandarma personeline sarılarak teşekkür etti. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Aydın, Keban, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:39  AB'den Orta Doğu'da diyalog çağrısı - Haberler
15:36  Kıbrıs'ı sel vurdu, TV kanalını su bastı - Haberler
15:33  CHP'li Çeviköz: "Bölgedeki gerginliklerin BM'nin atacağı adımlar vasıtasıyla çözümlenmesini... - Haberler
15:29  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar... - Haberler
15:29  Niğde'de polis 2019 yılında 321 bin kişi sorguladı - Haberler
15:15  Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı - Haberler
14:33  ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz - Haberler
14:21  İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz - Haberler
14:18  Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu - Haberler
13:58  Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü - Haberler
8.01.2020 15:41:57