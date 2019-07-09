09.07.2019 12:24
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Kayıp İngiliz turist için seferber oldular

Kayıp İngiliz turist için seferber oldular

Muğla'nı Fethiye ilçesinde 6 gün önce kaybolan İngiliz turist için AFAD, AKUT, JAK ve Jandarma Komando ekipleri arama çalışmasına devam ediyor.

Muğla'nı Fethiye ilçesinde 6 gün önce kaybolan İngiliz turist için AFAD, AKUT, JAK ve Jandarma Komando ekipleri arama çalışmasına devam ediyor.

İlçeye tatile gelen İngiliz David Horton Cann (56), konakladığı Ölüdeniz Mahallesi'ndeki otelden 6 gün önce Kayaköy Ören Yeri'ne doğru çıktığı yürüyüşten geri dönmemiş, Cann'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı. Cann'ın kaybolması üzerine, arama çalışması genişletildi. Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan 10 asker, Muğla ve İzmir'den AFAD ekipleri, AKUT Fethiye, Kaş-Kalkan, Marmaris, Denizli ekipleri de katıldı. Jandarma İz takip köpeği "Cevher"inde destek verdiği arama çalışmalarında havadan da drone ile arama yapılıyor.

Jandarma ekipleri de, Cann'ın konakladığı otelin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye aldı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Jandarma, Fethiye, turist, Muğla, 3. Sayfa

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